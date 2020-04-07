الاقتصاد

وزراء الطاقة لمجموعة العشرين يجتمعون الجمعة لتعزيز التعاون العالمي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"

قالت إنها ستعقد اجتماعا افتراضيا يوم الجمعة لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين الاقتصاد العالمي من أن يصبح أكثر قوة.

وقال بيان أصدرته الأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين إن وزراء الطاقة، الذين سيتحدثون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، سيعملون أيضا لتخفيف آثار جائحة على أسواق الطاقة العالمية.

 

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