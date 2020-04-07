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إلزام البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الالكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته الكترونيا، مع التحقق منها عبر منصة «واثق» أو بوابة وزارة العدل «ناجز».

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة، أن التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وفقا للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الالكتروني، بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقيا، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.

وكانت وزارة العدل أطلقت المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات الكترونيا، بتفعيل البيع والشراء في عملية الكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 م2.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة #العدل عن بعد، التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

وقالت الوزارة، حينها، إن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مضيفة أن نقل ملكية العقار الكترونيا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والتسلم لمبلغ المبايعة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

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وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار الكترونيا له اشتراطات يجب توفرها، كأن يكون البيع مباشرا «بين البائع والمشتري دون وكلاء»، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية الكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية، وذلك ليتم تسلم مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظيا للمشتري لتتم العملية بشكل الكتروني متكامل دون تدخل بشري.

وأبانت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي تسهيلا على المستفيدين ولخدمتهم والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن بوابة الخدمات العدلية ناجز najiz.sa تقدم أكثر من 120 خدمة.

نقل ملكية العقارات الكترونيا

المرحلة الأولى للعقارات بمساحة لا تتجاوز

2500 م2

الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa

نقل الملكية الكترونيا من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والتسلم لمبلغ المبايعة

شروط نقل الملكية الكترونيا

أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء

أن يكون الطرفان سعوديين

لديهما حساب مفعل في أبشر

أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري

آلية عمل نقل الملكية