شكرا لقرائتكم خبر عن هانى برزى: مستلزمات الإنتاج المستوردة متوفرة ولا يمكن وقف الصادرات مع الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى الصناعات الغذائية، إنه لا توجد أزمة فى مستلزمات إنتاج المصانع للصناعات الغذائية المستوردة من الخارج والتى تمثل نحو 20 إلى 40% من مدخلات الإنتاج وفقا لكل قطاع، وإن المصانع تعمل بكامل طاقتها بعد وضع الحكومة استثناءات لسير سيارات النقل الصناعات الغذائية خلال فترة الحظر.

وأضاف برزى، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية: "أنا ضد وقف الصادرات للدول المختلفة خاصة فى السلع التى يوجد بها فائض عن الإنتاج المحلى، ولا بد من تكاتف كافة دول العالم فى تصدير المنتجات المختلفة وفقا لما يحتاجه كل سوق حتى لا تتعرض أى دولة لنقص السلع بها، ووقف التصدير يؤدى إلى اتخاذ دول أخرى نفس الإجراء مع مصر وسيؤدى إلى نقص فى الخامات لدينا.

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وأوضح رئيس المجلس التصديرى الصناعات الغذائية أن هناك مخزونا متوفرا من السلع الغذائية وفقا لما أعلنته وزارة التموين من توفير الاحتياطيات الكافية من الأرز والسكر وكافة السلع الأخرى، كما أن كافة المصانع توفر الكميات المطلوبة للسوق المصرية ولا يوجد أى أزمات فى المعروض.

وعن وقف صادرات البقوليات وبعض أنواع الخضار المجمد قال برزى إن القرار جاء لمنع تعرض الأسواق لنقص كميات من هذة السلع وتوفير الكميات المناسبة له، والقرار لا ينطبق على كافة السلع التى لدينا منها فائض ونصدرها للخارج.