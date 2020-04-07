شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة: انتاج النفط الأمريكى من المتوقع أن ينخفض بحوالى مليونى ب/ى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن منتجى النفط فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يخفضوا الإنتاج بحوالى مليونى برميل يوميا لأن هبوط أسعار الخام يرغم الشركات على تقليص العمليات، ومعقبة على توقعات أوردها تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قالت الوزارة "القطاع الخاص والسوق الحرة يقودان تلك التخفيضات".

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وستناقش السعودية وروسيا، ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+ سبل إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية يوم الخميس، لكنهم سيوافقون فقط على تخفيضات عميقة فى انتاجهم من الخام إذا انضمت الولايات المتحدة إلى التخفيضات للمساعدة فى دعم الأسعار التى تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الطاقة أيضا إن وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت سيشارك فى اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين يوم الجمعة لبحث سبل استقرار أسواق النفط العالمية.