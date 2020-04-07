شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس: 30 شركة تمنح الجيش الأبيض 20% خصومات استجابة لمبادرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استجابة جميع الشركات الكبرى التابعة للشعبة وبفروعها على مستوى الجمهورية، عن استجابتها لمبادرة الخليج 365 لدعم جيش مصر الأبيض خلال الظروف الاستثنائية الحالية، وتقديرا لدورهم الوطنى فى علاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك بتقديم خصومات 20% لجميع المنتجات المتاحة من تلك الشركات والمحلات التجارية للأطباء والممرضين.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إنه فور الإعلان عن مبادرة الخليج 365 لدعم الجيش الأبيض تم عرض المبادرة على جميع أعضاء الشعبة الذين أبدوا استجابة سريعة، وقررا حوالى 30 شركة، منح خصومات فورية للأطباء والممرضين تصل لـ20% على جميع المنتجات.

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وأضاف حسن، فى تصريح لليوم السابع أنه من بين تلك الشركات المشاركة فى المبادرة "دايس، وقطونيل، وتاى هاوس، وكولت ، وواكر، وتاون تيم"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقى المشاركين فى المبادرة فى إعلان رسمي خلال أيام، موضحا أنه بتقديم الكارنيه الخاص بالطبيب أو الممرض يحق له الحصول على هذه الخصومات بشكل فورى من المحلات التجارية التى سيتم الإعلان عنها.

جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، أطلق مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.