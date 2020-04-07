شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مع توقعات بتراجع الإنتاج في تشيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التوقعات يشأن تراجع المخزونات من النحاس بالإضافة إلى توقف محتمل للإمدادات من تشيلي التي تعد أكبر منتج في العالم للمعدن الصناعي.



واتخذت الحكومة التشيلية قراراً بتقييد حركة المواطنين في البلاد نتيجة تكثيف الجهود الرامية لاحتواء فيروس "كورونا"، وتدرس شركات تعدين تتقليص إنتاجها أو وقف نشاطها مؤقتاً.



وعلاوة على ذلك، تراجع مخزون النحاس في الصين للأسبوع الثالث على التوالي إلى 332.435 ألف طن بانخفاض نسبته 13% من أعلى مستوى في أربع سنوات تم تسجيله منتصف مارس/آذار الماضي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول العالم من فيروس "كورونا" والذي أصيب بهى أكثر من 1.3 مليون شخص كما توفي على أثره ما يقرب من 75 ألف شخص آخرين.



مع ذلك، هناك تفاؤل في الولايات المتحدة من بلوغ ذروة جائحة كورونا في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة ثم تباطؤ وتيرة انتشار الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% إلى 2.28 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.31 دولار وأقل سعر عند 2.21 دولار.