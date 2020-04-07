شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع في بداية الجلسة معاوداً الصعود أعلى 23 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل المستمر في الأسواق بشأن تباطؤ وتيرة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة.



وسجلت أمريكا تراجعا في عدد الإصابات والوفيات في الأيام القليلة الماضي، كما أكدت إيطاليا وإسبانيا وجود تراجع ملحوظ في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.



وكانت رئيسة الاحتياطي الاتجادي السابقة "جانيت يلين" قد أعربت عن توقعاتها بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني كما أكدت أن معدل البطالة في البلاد يناهز 12% أو 13% على الأرجح في الوقت الحالي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% (ما يعادل 520 نقطة) إلى 23200 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 8019 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.8% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 2712 نقطة.