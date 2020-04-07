شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي السعودية تقر خطة توسع في قطاع الدواجن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مجلس إدارة شركة المراعي المدرجة بالسوق السعودي المالي اليوم الثلاثاء على سير عمليات الإنتاج بالشركة واستمرارية توفر منتجاتها بجودتها المعهودة للمستهلكين.

وبحسب بيان للشركة على موقع "تداول" أقر مجلس الإدارة خطةً طموحة للتوسع في قطاع الدواجن، حيث وافق على استثمارات رأسمالية بقيمة 275 مليون ريال لتوسعة مرافق الإنتاج والتصنيع الحالية.

ووافق مجلس الإدارة على المضي قدما بدراسة لتطوير مرافق لإنتاج أمهات الدواجن وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، حيث سجل قطاع الدواجن نتائج مالية مرضية خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى مدى العامين الماضيين.

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وستقوم إدارة المراعي بإجراء دراسة شاملة لتقييم توسعات إضافية محتملة في فئات الأغذية الأساسية والتي من شانها تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بالمملكة.

وكانت شركة المراعي قد أعلنت عن وجود تأثير لرفع الدعم بصوره كاملة عن مدخلات الأعلاف باستثناء الأعلاف غير الخضراء، على كل من قطاع الدواجن وقطاع الألبان.

وحققت المراعي ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 14% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بتحقيقها صافي أرباح بلغ 383 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 336 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي ربح بلغ 2 مليار ريال خلال العام 2018.