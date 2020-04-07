شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدرس الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث الحكومة الكويتية الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، مع تصاعد الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وقالت المصادر إنه حال لجوء الحكومة إلى الاستدانة من صندوق الأجيال، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أعلى من أسعار السوق، على أن يبدأ سداد القرض بعد انقضاء الأزمة، بحسب "العربية".
وتشير التقديرات إلى أن قدرة الخزانة العامة على تغطية المصروفات تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا . وتمثل الأجور نحو 70% من الإنفاق الحكومي.
ولجأت الحكومة للاقتراض من صندوق الأجيال الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، مرة واحدة سابقا في أعقاب حرب الخليج عام 1990.
وكان تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الكويتية قد توقع أن يتأثر اقتصاد البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية.
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