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الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين لمعالجة استقرار أسواق الطاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة يشهد 10 أبريل اجتماعا افتراضيا استثنائيا لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى. وسيعمل وزراء مجموعة العشرين للطاقة إلى جانب الدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية، للتخفيف من تأثير جائحة COVID-19 على أسواق الطاقة. يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة مجموعة العشرين السعودية على التخفيف من آثار جائحة COVID-19 على صحة الناس والاقتصاد العالمي.



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