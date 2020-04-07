"هدف" يودع 23 مليون ريال في حسابات 9138 معلما ومعلمة في المدارس الأهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 22.8 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، البالغ عددهم 9138 معلما ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020م.
وقد تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.
وقد دشن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432هـ، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 7 / 2 / 1432هـ، لمدة 5 سنوات، ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافة إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق 50% من الراتب.
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