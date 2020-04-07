شركة النفط تكشف أسباب عدم قدرتها على تخفيض اسعار النفط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت شركة النفط اليمنية، اليوم الثلاثاء، عدم تمكن الشركة من تخفيض اسعار النفط في السوق المحلية بمستوى هبوط أسعاره دوليا نتيجة استمرار خسائر القرصنة.

وقال الناطق بإسم الشركة، أمين الشباطي في بيان صحفي أنه لامبرر قدمه التحالف لاحتجاز سفينة النفط المفرج عنها لمدة 5 اشهر.

وأضاف الشباطي “لم نفهم حتى الآن لماذا تم الاحتجاز وكيف تم الأفراج عن سفينة “بهيا داماس” من قبل العدوان”.

وأشار الشباطي إلى ان السفينة داماس “تحملت ما يزيد عن 3 مليون دولار تكاليف إضافية أجور نقل” مضيفا”وهذه خسائر كبيرة”.

ووعد الشباطي باعادة النظر في اسعار النفط في السوق المحلي “إذا ماتم إدخال السفن المحتجزة من قبل التحالف”.

Advertisements

وكانت شركة النفط اليمنية، اعلنت يوم الاثنين، أن تحالف العدوان، أفرج عن سفينة نفط بعد احتجازها في عرض البحر لنحو أربعة أشهر، في حين لا يزال يحتجز 12 سفينة أخرى.

شركة النفط في صنعاء كانت اقرت، مساء الجمعة، خفض أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من السبت.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها خفضت سعر بيع مادة البنزين إلى 5900 ريال للدبة عشرين لتر والسولار 6900 ريال للدبة عشرين لتر.

وذكر الشباطي في بيان سابق أن التحالف لايزال يحتجز 12 سفينة نفطية على بعد أميال قليلة من ميناء الحديدة بلغت فترة احتجاز أولاها 35 يوماً، إضافة الى سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي .

وأوضح أن سفن النفط تحمل على متنها 89.696 طناً من البنزين، و214.193 طناً من الديزل.