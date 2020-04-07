شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز وسط مؤشرات على تباطؤ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس، وسط مؤشرات أولية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا في بؤر تفشيه بالولايات المتحدة مما أثار الآمال في أن إجراءات الإغلاق العام الكاسحة تؤتي ثمارها.

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