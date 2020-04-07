شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء طاقة العشرين يعقدون اجتماعاً استثنائيا افتراضياً .. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

تعقد المملكة ، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين ، اجتماعاً استثنائية ، عن بعد ، لوزراء الطاقة في المجموعة ، وذلك يوم الجمعة ، 10 أبريل 2020 ، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي كما سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين ، جنبا إلى جنب مع الدول المدعوة ، ومنظمات إقليمية ودولية ، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.

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