شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 15.4 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 4.1% والان نبدء بالتفاصيل
وحقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية اليوم مكاسب قوية قدرها 4ر15 مليار جنيه ليصل إلى 3ر543 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 1ر2 مليار جنيه منها 1ر1 مليار جنيه في سوق الأسهم.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1ر4 % ليصل إلى 62ر9840 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2ر3 % ليغلق عند مستوى 87ر1034 نقطة، وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي ربح 9ر2 % فوق قيمة إغلاقه بالأمس ليسجل 4ر1054 نقطة.
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