كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكف عن منع إيران من بيع النفط.
وكتب ظريف "ما نريده هو أن يتوقف (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) عن منع إيران من بيع النفط والمنتجات الأخرى، وشراء احتياجاتها وتسديد واستلام المدفوعات".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: يتعين على أمريكا ألا تمنع إيران من بيع النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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