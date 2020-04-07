ظريف: يتعين على أمريكا ألا تمنع إيران من بيع النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تكف عن منع إيران من بيع النفط.

وكتب ظريف "ما نريده هو أن يتوقف (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) عن منع إيران من بيع النفط والمنتجات الأخرى، وشراء احتياجاتها وتسديد واستلام المدفوعات".