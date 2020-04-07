شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم ألبرتا فى محادثات منتظمة مع أوبك قبل اجتماع الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الطاقة فى اقليم ألبرتا الكندى، الذى يوجد به ثالث أكبر احتياطيات نفطية فى العالم، اليوم الثلاثاء إنها على اتصال دائم مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك بشأن حلول لإعادة سوق النفط إلى التوازن.

وأبلغت سونيا سافاج مؤتمرا استثماريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أعتقد أنه يوجد اعتراف دولى بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.. لا يمكننا أن نواصل انتاج 30 مليون برميل يوميا أكثر مما نستخدم".

وقالت سافاج إنها تتبادل رسائل نصية منتظمة مع باركنيدو، وجددت خططا للمشاركة فى اجتماع لمناقشة تخفيضات انتاجية محتملة تستضيفه مجموعة أوبك+ يوم الخميس.

وقال مصدر في أوبك لرويترز اليوم إن السعودية وروسيا وحلفاءهما من منتجى النفط الآخرين سيوافقون فقط على تخفيضات عميقة في انتاجهم النفطي إذا انضمت الولايات المتحدة وبضع دول أخرى إلى تنفيذ تخفيضات للمساعدة في دعم الأسعار التي تضررت بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements