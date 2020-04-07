شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون جنيه لإعادة تأهيل مصنع الراتنجات بعد احتراقه العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، إحدى شركات القابضة الكيماوية، المدرجة فى البورصة المصرية فى بيان لها اليوم، أنه بخصوص حادث الانفجار بتاريخ 1 أغسطس 2019 ، والذى ترتب عليه توقف الإنتاج بمصنع الراتنجات، أحد المصانع الفرعية بشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية المملوكة بنسبة 99.95% لشركة البويات والصناعات الكيماوية " باكين " إحدى شركات القابضة الكيماوية المدرجة فى البورصة المصرية .

فإنه تم الحفظ الإدارى للقضية من قبل النيابة العامة، لاستبعاد وجود أي شبهة جنائية، كما تم حصر قيمة الأضرار الناتجة عن الحادث، وتقدير قيمة إعادة الوضع لما كان عليه حيث بلغت حوالي 35 مليون جنيه .

وأضاف بيان المهندس عمرو عبد الله العضو المنتدب للشركة، أن الشركة عملت خطة تأهيل كاملة وشاملة للمصنع، مقسمة الى عدة مراحل، وقد بلغت تكلفة المرحلة الأولى نحو 10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، من التاهيل وتم تشغيل وحدتي انتاج بطاقة تمثل 25% من طاقة المصنع الإنتاجية .

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أضاف عمرو عبد الله أنه تم استئناف العمل بالمصنع، اعتبارا من الأول من ابريل 2020، لتلبية احتياجات الشركة والسوق المصرى والتصدير .

وكانت شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين أخطرت البورصة المصرية أغسطس الماضى، بوقوع انفجار فى احدى مصانعها بمدينة العبور الخميس الماضى بسبب ماس كهربائى.

وقالت باكين إن هذا الانفجار وقع بمصنع الراتنجات أحد المصانع الفرعية بشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية الممولكة لها بنسبة 99.95% .

وأضافت باكين إن المعاينة المبدئية للحادث تشير إلى أن مصدر الانفجار ناتج من غرفة الكهرباء بالمصنع، مما أسفر عن حالتى وفاة واصابة 4 عمال آخرين إضافة إلى بعض الأضرار المادية بالمصنع .