شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر نفط عمان 1.81 دولار ليسجل 27.73 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 73 . 27 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ 81 .1سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 54 . 29 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ 54.61 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 10.28 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

Advertisements

ومن المقرر أن تعقد أوبك والحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، اجتماعا يوم الخميس لمناقشة اتفاق جديد لكبح الإنتاج، وكانت منظمة أوبك قد أرجأت اجتماعها الافتراضى الذى دعت إليه المملكة العربية السعودية وسط هبوط حاد بأسعار النفط وصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، فيما أطلقت عليه وسائل إعلام "حرب أسعار النفط"، والمتوقع أن يعقد فى 9 من أبريل الجارى، وفق السى إن إن و رويترز، وهو الاجتماع الذى سيناقش تخفيضات إنتاج النفط وسط توتر بين موسكو والرياض بشأن من يتحمل مسؤولية انخفاض أسعار الخام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، لكنه قال إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال.

وأضاف في إفادة صحفية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث".