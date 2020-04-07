شكرا لقرائتكم خبر عن قازاخستان تدعو لمشاركة أوسع فى خفض إنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الثلاثاء، إن مجموعة منتجي النفط من أوبك وخارجها ستحتاج إلى مساعدة إضافية لتحقيق الاستقرار في أسعار الخام، وذلك قبيل اجتماع جديد للتحالف المسمى أوبك+.

وقالت الوزارة في بيان "الوضع يتطلب مشاركة فعالة من جميع أطراف السوق." Advertisements

وكان قد قال مصدر في أوبك اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار تحالف أوبك+، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل مستعدين لتطبيقه.

أضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز إنتاج بعض الأعضاء في ابريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج أوبك+ في 31 مارس .