شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا ليسجل 22.11 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكویتیة، اليوم ارتفاع سعر برمیل النفط الكویتي 82 سنتا لیبلغ 22.11 دولار في تداولات أمس الاثنین مقابل 21.29 دولار في تداولات یوم الجمعة الماضي وفقا لوكالة كونا.

وعالمیا هبطت أسعار النفط أمس متراجعة عن مكاسبها الأسبوع الماضي بعد تأجیل اجتماع "أوبك +".

وكانت أسواق النفط تعافت أكثر من 35% الأسبوع الماضي بعد أن قالت مصادر في منظمة (أوبك) وحلفائها ومنهم روسیا إنهم قریبون من اتفاق لتخفیضات في إنتاج النفط لتقلیل تخمة عالمیة رغم أنهم یریدون أن تشارك الولایات المتحدة ومنتجون آخرون في التخفیضات.

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وكان من المقرر أن یعقد اجتماع تحالف (أوبك +) أمس الاثنین قبل أن یؤجل إلى بعد غد الخمیس.

وأنهت عقود خام القیاسي العالمي مزیج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس منخفضة 1.06 دولار أو 3.1% لتسجل عند التسویة 33.05 دولار للبرمیل.

كما تراجعت عقود خام القیاس الأمریكي غرب تكساس الوسیط أمس 2.26 دولار أو 8% لتغلق عند 26.08 دولار للبرمیل.

وأفادت تقارير إعلامية عالمية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد ،لكنه قال إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال.