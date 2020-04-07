شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقفز عند الفتح بفضل آمال انحسار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح وسط مؤشرات أولية على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بؤر تفشيه بالولايات المتحدة مما أثار الآمال فى أن إجراءات الإغلاق العام الكاسحة تؤتى ثمارها. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 857.45 نقطة بما يعادل 3.78% ليصل إلى 23537.44 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 74.97 نقطة أو 2.81% مسجلا 2738.65 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 216.75 نقطة أو 2.74% إلى 8129.99 نقطة.

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