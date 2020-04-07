شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركاتها التابعة ،المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك بإضافة عضوين جديدين .

وبحسب بيان اليوم ، فإن التشكيل الجديد يضم 10 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ، فيما كان يضم التشكيل القديم 8 أعضاء فقط .





وجاء التشكيل كالتالي :اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب، ووائل محمد شمس عضو معين غير متفرغ يمثل القابضة الكيماوية، ومهندس زينهم زكى محمد حسن عضو معين متفرغ للشؤن الهندسية، نقلا من شركة الدلتا للأسمدة، ووجدى قلته ميخائيل عضو ممثلا عن المساهمين .

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كما يضم المجلس فى عضويته محمد فؤاد رمضان عضو غير متفرغ ممثلا لبنك مصر، وكلا من أحمد يحيى فضل الله و ومحمد صابر عبد المعز حسين وماجد حسنى حسن و محمد السيد ابو ألوفا يوسف اعضاء منتخبين ممثلين عن العاملين بالشركة، بجانب محمد سعد الدين أحمد يونس رئيس اللجنة النقابية للعاملين .

وبحسب القرار فإن العضوين الجديدين وهما المهندس زينهم زكى المنقول من شركة الدلتا للأسمدة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها و محمد السيد ابو الوقت يوسف المنتخب عن العاملين سيستكملان مدة المجلس الحالية التى بدأت عام 2018 وتنتهى العام المقبل .

من الجدير بالذكر أن رئيس المجلس اللواء محمود عشماوى ،سبق تولى منصب محافظ الوادى الجديد ومحافظ القليوبية ، وتم تعيينه منذ بضعة أشهر ، خلفا للمهندس سمير الخولى ، رئيس الشركة السابق.