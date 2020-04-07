شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تطرح سندات لأجل 50 عاما لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة المالية فى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هى الأطول أجلا لدولة آسيوية بالدولار إذ تستحق بعد 50 عاما، وذلك لمساعدة الحكومة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

جرت الصفقة فى الولايات المتحدة أمس الاثنين وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف و30 عاما ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة مع شريحة لأجل خمسين عاما بمليار دولار.

ووفقا لمذكرة شروط اطلعت عليها رويترز، يعد ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق فى إندونيسيا وستستخدم حصيلته فى أوجه من بينها "تمويل جهود الإغاثة والتعافى من كوفيد-19".

وقالت سرى موليانى إندراواتى وزيرة المالية للصحفيين فى وقت لاحق اليوم "انتهزنا الفرصة وأصدرنا سندات لأجل 50 عاما لأن تفضيل المستثمرين للآجال الأطول كان قويا جدا".

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وتحدد عائد السندات لأجل 50 عاما عند 4.5 بالمئة وقالت الوزيرة إن ذلك أقل من عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات التى أصدرتها إندونيسيا فى 2018.

وأضافت أن جزءا من ذلك المبلغ سيستخدم أيضا فى المساعدة فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى شهد انخفاضا بمقدار 9.4 مليار دولار فى مارس إلى 121 مليار دولار مع تحرك البنك المركزى لاستخدام جزء منه لدعم العملة المحلية.

وتجرى الحكومة محادثات مع عدد من البنوك متعددة الأطراف للحصول على قروض بنحو سبعة مليارات دولار لتمويل جهود مكافحة كوفيد-19.