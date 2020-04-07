الناتج الصناعى الألمانى يزيد فى فبراير قبيل انهيار متوقع بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد الناتج الصناعي الألماني 0.3 بالمئة في فبراير، لكن الأرقام التي فاقت التوقعات تتعلق بالفترة السابقة على التأثير الفعلي لفيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي وتحذير وزارة الاقتصاد من انهيار وشيك.

يتوقع أغلب الاقتصاديين انكماش الاقتصاد الألماني هذا العام في ظل إغلاق أغلب المصانع والمتاجر والأنشطة الأخرى منذ أسابيع للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات زيادة 1.8 بالمئة في إنتاج السلع الاستهلاكية الألمانية، لكن إنتاج السلع الرأسمالية هبط 0.3 بالمئة. كان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعا 0.9 بالمئة في القراءة الإجمالية.

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وأصدرت وزارة الاقتصاد توقعات قاتمة، قائلة إن تفشي فيروس كورونا أحدث "توقفا مفاجئا" لتعاف في الاقتصاد الصناعي كان قد بدأ بعد مرحلة ضعف استمرت لعامين.

وقالت الوزارة أمس الاثنين إنها تتوقع تراجعات كبيرة في الطلبيات لشهري مارس وأبريل وانخفاضات حادة في الإنتاج في ربعي السنة الأول والثاني. وجرى تعديل قراءة إنتاج يناير بالزيادة إلى 3.2 بالمئة من ثلاثة بالمئة في التقدير السابق.