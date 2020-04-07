شكرا لقرائتكم خبر عن صعود برنت يجعل تخزين النفط غير مجد اقتصاديا رغم فرط المعروض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن المتعاملين الذين يسعون إلى تخزين النفط علقوا خططهم هذا الأسبوع بعد أن صعدت عقود أقرب استحقاق لخام برنت مقارنة مع عقود الأشهر التالية، مما يجعل التخزين غير ذي جدوى اقتصادية، رغم فرط الإمدادات بالسوق.
وقال أشوك شارما العضو المنتدب لشركة بي.آر.إس باكسي لسمسرة السفن في سنغافورة "الطلب ينهار والعرض ينهمر... السوق انفصلت تماما عن بديهيات العرض والطلب."
وتقلص الهامش بين سعر برنت في عقود أقرب شهر وعقود ستة أشهر بشكل حاد إلى خمسة دولارات للبرميل اليوم، بعد أن بلغت في نهاية مارس أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 13 دولارا.
وعندما تكون أسعار التسليمات الأقرب أقل من تسليمات الشهور التالية، فإن المتعاملين يتشجعون على بيع النفط آجلا للاستفادة من السعر الأعلى.
لكن أحد المصادر قال إن الهامش الحالي غير كاف لتغطية تكاليف الشحن لناقلات الخام العملاقة التي بلغ أحدث سعر لاستئجارها 69 ألف دولار يوميا لستة أشهر، أي حوالي دولار للبرميل في الشهر.
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