شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو فستيفال سيتي مول تحتفل بيوم اليتيم على طريقتها وتشجع الأطباء في أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتزامنًا مع الجمعة الأولى من شهر إبريل يوم الاحتفال باليتيم على مستوى الجمهورية، تحرص كايرو فستيفال سيتي مول على المداومة على الاحتفال بيوم اليتيم كل عام بتنفيذ العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة، ولكن من أجل سلامة وأمن الأطفال في هذه الفترة الاستثنائية، قام كايرو فستيفال سيتي مول بإرسال هدايا، تحتوي على ألعاب وحلوى والتي تم تعقيمها بالفعل، في شاحنة مزينة ومليئة بالبالونات، لتوزيعها على دور الأيتام المختلفة في جميع أنحاء القاهرة بالتعاون مع جمعية دار الأورمان لرعاية الأيتام حتى يتمكنوا من الاستمتاع بيومهم الخاص بأمان في دور الأيتام المختلفة، كما أرسل المول كذلك العديد من أدوات التطهير والتعقيم لدار الأورمان للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والأطفال فيه.

ومن جانبها، أكدت هبة عبد الله، مديرة التسويق بكايرو فستيفال سيتي مول " في ظل الظروف الحالية حرصنا في كايرو فستيفال سيتي مول على الاحتفال والتذكير بمناسبة يوم اليتيم والمشاركة في هذا اليوم لتأثيرها العميق في نفوس الأطفال ليشعروا بالحب والاحتواء، فقد اعتدنا دائمًا الاحتفال بهذا يوم اليتيم، بعد أن شهدنا تأثيره على الأطفال مع حرصنا على ضمان سلامتهم وأمنهم بإرسال الهدايا المعقمة حتى يحتفلوا به سويًا في دور الأيتام المختلفة"

وفي ظل حجم الضغوطات الكبير والجهود المبذولة من الطاقم الطبي بأكمله في هذه الفترة، قام كايرو فستيفال سيتي مول بلفتة تقدير لجهود جميع أفراد المنظمة الصحية من خلال صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى العديد من الإعلانات الخارجية تشكرهم فيها على ما يقدمونه، ولنشر وزيادة الوعي حول ما تتطلب الفترة الحالية.

كما أضافت عبد الله نؤمن في كايرو فستيفال سيتي مول على صعيد آخر بأهمية مشاركة المجتمع وأن يصبح كايرو فستيفال سيتي مول أكثر من مجرد مقصدًا للتسوق بل شريكًا أساسيًا في جميع الأوقات لتشمل أوقات التحدي الحالية وذلك انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية والتي هي جزء لا يتجزأ من سياسة عمل كايرو فستيفال سيتي مول، فنحن دائماً على أتم الاستعداد لمساعدة المجتمعات المحلية التي نعمل بها كجزء أساسي وفعال.

كان قد نظم كايرو فيستفال سيتي مول فعالية للأطفال في دار الأورمان العام الماضي في يوم اليتيم لقضاء يوم مميز والاستمتاع بأوقاتهم في المول من خلال العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية والهدايا. كما تأتي احتفالية يوم اليتيم كواحدة من مبادرات عديدة تقوم بها كايرو فستيفال سيتي مول لمشاركة المصريين بأهم الفعاليات والمناسبات على مدار العام والتواجد في قلب الأحداث التي تهم المجتمع، مثل مبادرات كسوة وأغطية الشتاء، وتجهيز العرائس المحتاجات، وتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة، إلى جانب مبادرات رعاية الأيتام والتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي. كما ساهم بالتعاون مع رسالة في إخلاء ودفع ديون أمهات الغارمات وإعادة لم شملهم بعائلاتهم خلال شهر مارس.

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