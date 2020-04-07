شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعا للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا اجتماعا اليوم الثلاثاء للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها في السوق المحلى ، وتواجد أرصدة استراتيجية كافية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ومختلف المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والاقتصادية.

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وزير البترول خلال الاجتماع

وأكد الملا خلال الاجتماع الذى ضم المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتوزيع والتكرير ورئيس شركة الغازات البترولية " بتروجاس" على أهمية الاستمرار في المتابعة اللحظية الدقيقة لمنظومة شحن وتداول توزيع المنتجات البترولية الى المستهلكين والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال متابعة تدفق امدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات التوزيع بواسطة غرفة العمليات بهيئة البترول للتأكد من انتظام العمل وعمليات شحن وتداول وتوزيع الوقود خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء استثنى أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية من حظر الحركة على الطرق ، كما اكد على أهمية انتظام العمل بمعامل التكرير والتصنيع ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز باعتبارها ركيزة رئيسية في عملية امداد السوق المحلى بإحتياجاته من المنتجات البترولية المختلفة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بمنظومة توفير المنتجات البترولية والوقود بمختلف مجالاتها على الجهد المبذول في الفترة الراهنة لتوفير المنتجات البترولية وتأمينها للمستهلكين وحثهم على استمرار الأداء المتميز انطلاقا من الدور الحيوى الذى تمثله تلك المنظومة والعاملين بها لتأمين متطلبات تسيير الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات والمشروعات المختلفة.