شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.83% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ، بنسبة 1.83% رابحا 125.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6986.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.15% رابحا 307.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6279.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 262.8 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفع 142 سهما، فيما تراجع 43 سهما.

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وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 4.12%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.80%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.73%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.51%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة وحيدا بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "أسواق المزرعة"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم زين السعودية بنسبة 9.81%، ثم سهم اتحاد اتصالات بنسبة 7.94%، فيما جاء سهم "الإنماء" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.51%، ثم سهم "أسمنت اليمامة" بنسبة 2.86%، ثم سهم "البحرى" بنسبة 2.45%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة البلاد المالية، عن إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق. وقد تم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق، الموافق 06-04-2020.