شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة أوبك اليومية يسجل 23.48 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط " اوبك " اليوم أن سعر سلة أوبك بلغ 23.48 دولارًا للبرميل يوم الاثنين ، مقارنة بـ 23.01 دولارًا يوم الجمعة السابق ، وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج " خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

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وأفادت تقارير إعلامية عالمية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية التي شهدت انخفاضا حادا بسبب التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد ،لكنه قال إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال.

وأضاف في إفادة صحفية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث".

ومن المقرر أن تعقد أوبك والحلفاء بقيادة روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، اجتماعا يوم الخميس لمناقشة اتفاق جديد لكبح الإنتاج، وكانت منظمة أوبك قد أرجأت اجتماعها الافتراضى الذى دعت إليه المملكة العربية السعودية وسط هبوط حاد بأسعار النفط وصل إلى نحو 20 دولارا للبرميل، فيما أطلقت عليه وسائل إعلام "حرب أسعار النفط"، والمتوقع أن يعقد فى 9 من أبريل الجارى، وفق السى إن إن و رويترز، وهو الاجتماع الذى سيناقش تخفيضات إنتاج النفط وسط توتر بين موسكو والرياض بشأن من يتحمل مسؤولية انخفاض أسعار الخام.