شكرا لقرائتكم خبر عن "شانة" للأغذية الصحية تتبرع بـ5000 وحدة طبية لمستشفيات العزل استجابة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة شانة للأغذية الصحية الطبيعية، استجابتها لمبادرة ”الخليج 365” بدعم الجيش الأبيض، وقررت الشركة التبرع بما يقرب من 5000 وحدة طبية، لصالح مستشفيات العزل الطبى، للتغلب على فيروس كورونا المستجد، كما ستعلن الشركة عن خصم يصل لـ15% على منتجاتها ومشتقاته لصالح الأطقم الطبية وأطقم التمريض وكل العاملين فى المجال الصحى والطبى.

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محمد شانة رئيس مجلس إدارة شانة للأغذية الصحية

وقال محمد شانة، رئيس مجلس إدارة شانة للأغذية الصحية الطبيعية لـ"الخليج 365"، أن مصر تمر بأزمة على خلفية إنتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستدعى تكاتف كافة الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين والكيانات الإعلامية، وغير الإعلامية، فى دعم مصر وجيشها الأبيض.

وأكد "شانة" تضامنة الكامل مع الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فى إطار الدعم المجتمعى والقطاع الخاص للحكومة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، مضيفا" لو كان للمسؤولية المجتمعية وقت فهو الآن، وعلى الجميع التكاتف من أجل عبور هذه المرحلة بأقل الخسائر".

يأتى ذلك إستجابة لمبادرة "الخليج 365 " للمشاركة فى مبادرة دعم جيش مصرالأبيض، من الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا، حيث بدأ الخليج 365 التنسيق النهائى مع مسئولى وزارة الصحة والسكان، لتسليم التبرعات التى تقدم بها رجال الأعمال لمبادرة "ادعم الجيش الأبيض" التى أطلقها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365” تقديرا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا على أن يتم تسليم التبرعات خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تنوعت مشاركة الشركات والمصانع ما بين خصومات على المنتجات المختلفة، وتبرعات بتوريد منتجات لمستشفيات العزل.