شكرا لقرائتكم خبر عن شحنات غاز طبيعى مسال أمريكية فى طريقها للصين بعد إعفاءات ضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بقطاعي الشحن والتجارة، إن ناقلات تحمل شحنات غاز طبيعي مسال في طريقها للصين بعد أن بدأت بكين في منح إعفاءات ضريبية لبعص المستوردين.

هذه المرة الأولى منذ مارس 2019 التي تستأنف فيها الشحنات بعد أن شهدت حرب تجارية طويلة رفع الصين الرسوم على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة العام الماضي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف وشركة كبلر للبيانات أن أربع ناقلات غاز طبيعي مسال في طريقها حاليا إلى الصين بعد تحميل شحنات الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل الناقلات للصين بين أواخر أبريل وأوائل مايو بحسب البيانات.

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وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في الصين إن بكين بدأت منح إعفاءات ضريبية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال، لكن لم تتضح تفاصيل عن الشركات التي حصلت على الإعفاءات من الرسوم.

وقال أحد المصادر إن الرسوم انخفضت إلى صفر، لكن تطبيق ضريبة قيمة مضافة منفصلة بنسبة عشرة بالمئة لا يزال ساريا.

وقال مصدر آخر وهو تاجر غاز صيني إن الشركات مطالبة بتقديم طلبات الإعفاء الضريبي بشكل شهري وأن تبلغ الحكومة فور إتمام العمليات.

وأعلنت الصين في فبراير أنها ستمنح إعفاءات من رسوم عقابية فرضتها على 696 سلعة أمريكية بعد توصل الجانبين لاتفاق تجاري مرحلة 1 دخل حيز التنفيذ في الرابع عشر من فبراير. ومن المفترض أن الشركات تقدمت بالطلبات في الثاني من مارس.