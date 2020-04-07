شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 8 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.13% رابحاً 6.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4723.25 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% رابحاً 17.96 نقطة ليغلق مستوى مستوى 5093.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 17.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3994.18 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.61%، خاسراً 23.85 نقطة ليغلق عند مستوى 3879.72 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 161.8 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون دينار كويتى عبر 11.7 ألف صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.20%.

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وجاء سهم "شركة الأنظمة الآلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة هيومن سوفت القابضة بنسبة 10%، ثم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.72% ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 8.06%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 6.94%.

وفى سياق آخر أعلن بنك الكويت الوطنى، عن انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، فى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 91.352 مليون دولار أى ما يعادل 28.187 مليون دينار كويتى، ولا يوجد أى انكشافات لمصرفنا على أى شركة أخرى تابعة للمجموعة، مضيفة يصعب تحديد الأثر المالى على البيانات المالية لمصرفنا فى الوقت الحالى، وسيقوم مصرفنا بالإفصاح فى حينه عن أى تطورات مؤثرة ذات صلة.