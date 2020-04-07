شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد صعود قياسي ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على آمال أن يتوصل كبار المنتجين خاصة السعودية وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج العالمي ، يعمل على تحقيق الاستقرار بالسوق ويدعم الأسعار ، ويدعم هذا الارتفاع أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول تراجع إنتاج الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن المخزونات الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى مستوي 27.16$ ،من مستوى الافتتاح عند 26.29$، وسجل أدنى مستوي عند 26.29$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.5% إلى مستوي 34.15$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 33.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 33.24$.

فقد الخام الأمريكي ،عند تسوية الأسعار يوم الاثنين نسبة 8.7% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 29.11$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 4.6% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 36.16$ للبرميل.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار النفط العالمية بالأمس بعد تأجيل الاجتماع الطارئ لتحالف "أوبك بلس" بسبب التوترات بين السعودية وروسيا.

نقلا عن مصادر قالت وكالة "رويترز" إنه من المرجح أن يتوصل كبار منتجي النفط ، خاصة السعودية وروسيا ، إلى اتفاق لخفض الإنتاج العالمي خلال اجتماع يوم الخميس ، غير أن هذا الاتفاق سيعتمد على انضمام الولايات المتحدة.

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فبعد جهود كبيرة لإنهاء التوترات بين السعودية وروسيا ،تأكد عقد الاجتماع الطارئ لتحالف أوبك بلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس المقبل.

وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتليفزيون "CNBC" أن السعودية وروسيا قريبتان جدا جدا من اتفاق خفض إنتاج النفط.

وكان منتجي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا المعروف باسم تحالف "أوبك بلس" ينفذ اتفاقا لخفض الإنتاج فى السنوات الأخيرة ، قابله زيادة متسرعة فى الإنتاج الأمريكي جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

لذلك يطالب هذا التحالف العالمي بضرورة مشاركة الولايات المتحدة فى الاتفاق الجديد لخفض الإنتاج لتحقيق الاستقرار سريعا فى السوق.

وقال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" إن منظمة أوبك لم تطلب منه دفع منتجي النفط المحليين لخفض الإنتاج ،وأكد إن الإنتاج الأمريكي يتراجع بالفعل استجابة لانخفاض الأسعار فى الوقت الحالي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.