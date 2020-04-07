شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع بفعل انحسار مخاوف نقص السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف نقص السيولة بالأسواق ، خاصة فى ظل موجة التعافي القوية التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 1.0 % إلى مستوى 99.80 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.75 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.79 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.93 نقطة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، فى ظل انحسار مخاوف نقص سيولة العملة الأمريكية بالأسواق ، خاصة فى ظل موجة التعافي القوية التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.

انتعشت أسواق الأسهم فى أسيا ،وصعدت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي ،و حققت الأسهم الأمريكية بالأمس فى وول ستريت مكاسب قوية ، مع توالي البيانات التي تؤشر على تراجع معدل الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا ونيويورك.

وتؤشر تلك البيانات أيضا على أن إجراءات العزل والقيود التي فرضتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا بدأت بالفعل تؤتي ثمارها وتحد من انتشار هذا الوباء القاتل.