شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، لتسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، ويكبح المكاسب موجة التعافي القوية التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.2% إلى مستوي 15.47$ الأعلى منذ 13 آذار/مارس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 14.99$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 14.83 $.

حقق المعدن الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.7% ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 100.93 نقطة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، عاكسا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية ،فى ظل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي فى الأسواق العالمية.

ويكبح المكاسب الحالية فى أسعار الفضة ،موجة التعافي القوية التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ،بفضل علامات على انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا فى أوروبا ،مع تراجع الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي فى نيويورك.