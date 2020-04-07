شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي استنادا على آمال انحسار جائحة فيروس كورونا فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار تحسن معنويات المستثمرين ، استنادا على آمال انحسار جائحة كورونا فى أوروبا ،والبدء قريبا فى تخفيف قيود الإغلاق والعزل ، الأمر الذي من المتوقع أن يقلص من الإضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا الفيروس المستجد.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 3.7% ، بأكبر مكسب يومي فى أسبوعين ، بفضل تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا و ألمانيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 8 % ، مع انتعاش قوي فى معظم أسهم شركات القطاع ، بفضل آمال قرب البدء فى تخفيف قيود السفر والرحالات فى أوروبا.

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تتفاعل الأسواق فى أوروبا بصورة إيجابية مع البيانات الصادرة فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا ، والتي تظهر استمرار تباطؤ الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 وتسجيلها الأدنى فى أكثر من أسبوعين ، مع تراجع واضح فى عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس القاتل.

ويطغي تأثير ذلك على خبر نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة مع تفاقم أعراض فيروس كورونا المستجد وفقا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 3.0% ،لتسجل أعلى مستوى فى نحو أربعة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 7% ، بعدما آثار هبوط فى العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة‭‭ ‬‬تتجه نحو الاستقرار ثم الانحسار.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 3.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 3.1% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 4.1 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 3.0%.