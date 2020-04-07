شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالتزامن مع تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن بعد انتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,643.60$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,662.30$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,673.71$ الأعلى منذ 10 آذار/مارس الماضي.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

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انتعشت معظم أسواق العالمية يوم الثلاثاء خاصة أسواق الأسهم الأوروبية بفضل علامات على تباطؤ انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا وألمانيا ،الأمر الذي يقلص الطلب على أصول الملاذات الآمنة خاصة الذهب والفضة.

ويكبح خسائر الذهب الحالية ، تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، فى ظل انحسار مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي فى الأسواق العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 5.27 طن متري،فى خامس زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 978.99 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى تموز/يوليو 2013.