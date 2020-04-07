شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يقفز ارتفاعاً – تحليل – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيس بوك (FB) بحدة خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 7.37% بما يعادل 11.37 نقطة ليستقر عند سعر 165.55 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 170.80، ليستهدف مستوى الدعم 150.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه