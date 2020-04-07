شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إي باي (EBAY) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 6.02% بما يعادل 1.77 نقطة ليستقر السهم عند سعر 31.18 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 31.53، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 31.53، ففي حالة ان استطاع السهم اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 33.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه