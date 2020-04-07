شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليلامس السهم مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 6.07% بما يعادل 2.37 نقطة ليستقر عند سعر 41.43، ونلاحظ أيضاً وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 43.37، ليستهدف مستوى الدعم 37.48.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه