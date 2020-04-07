شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست (CMCSA) يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كومكاست (COMCAST CORP) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغاط الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير، وأيضاً نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.72% بما يعادل 2.28 نقطة ليستقر عند سعر 36.23 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 37.26، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 32.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه