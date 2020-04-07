بايدو يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل – 07-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.91% بما يعادل 5.74 نقطة ليستقر السهم عند سعر 102.94 دولار، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
أمام السهم فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب التصحيحية خلال تداولاته القادمة، فطيلة ثبات مستوى الدعم 92.75 نتوقع له المزيد من الارتفاع، ليستهدف مستوى المقاومة 113.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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