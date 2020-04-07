شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة تستقبل 14 ألف رأس من الأغنام والجمال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول أكثر من 14 ألف رأس من الأغنام والجمال من جمهورية جيبوتي إلى المملكة، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك استمراراً لجهود دعم السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميناء جدة تستقبل 14 ألف رأس من الأغنام والجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.