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مؤسسة النقد توجه البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك وشركات التمويل بقبول الصكوك العقارية الالكترونية من ملاك العقارات، وعدم مطالبتهم بالأصل للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار ونقل ملكيته الكترونيا، مع التحقق منها عبر منصة "واثق" أو بوابة وزارة العدل "ناجز".

وأوضحت مؤسسة النقد في تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة في المملكة، أن التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وفقا للضوابط المشار إليها في شروط وضوابط الخدمة، وكذلك خدمة الصك العقاري الالكتروني، بهدف الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقيا، والاكتفاء بحفظ معلوماتها.