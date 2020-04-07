شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أسمنت اليمامة تعتمد توزيع نصف ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت اليمامة، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2019 بإجمالي مبلغ 101.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة.

واعتمدت الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 256.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 51.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2019 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 53.8% إلى 801.9 مليون ريال في العام 2019 مُقابل إيرادات بلغت 521.2 مليون ريال خلال العام 2018.

هذا ووافقت الجمعية على مُقترح مجلس الإدارة بصرف مبلغ 2.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.