شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بدجت السعودية" تبحث توزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني.. في 30 أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 30 أبريل الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بقيمة 106.750 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الثلاثاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما يُعادل 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% إلى قيمة السهم الاسمية.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

هذا وتصدق الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019، بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 35.583 مليون ريال.

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وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 2.530 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة، وإبراء الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 178.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 182.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل مما أدى الى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجيرالمركبات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.