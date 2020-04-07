شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً الآن في طريقه لزيارة مستوى 34.95، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك ننتظر أن تساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع بقية اليوم، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 36.00، بينما يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 32.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.50 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد