شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى دعم القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية لزيارة مستوى 30.00 كهدف رئيسي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 25.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 29.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد