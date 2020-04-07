شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 15.08، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 16.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 17.11 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 15.08 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.90 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد